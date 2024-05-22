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Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре активного предложения на рынке новостроек Челябинска занимает 9%

УрБК, Челябинск, 23.05.2024. В Челябинске доля квартир площадью до 28 кв. м. в общей структуре активного предложения на первичном рынке занимает 9%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно исследованию, в столице Южного Урала «квадрат» жилья в компактных лотах на 11% дешевле, чем в целом по рынку. При этом в большинстве исследованных городов РФ наблюдается обратная ситуация.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 кв. м. чаще всего являются инвесторы, а также покупатели своей первой квартиры. Она отмечает, что для первых запрет компактных студий не станет чем-то критичным, в то время как для вторых это решение может быть достаточно болезненным.
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