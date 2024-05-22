Доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре активного предложения на рынке новостроек Челябинска занимает 9%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. м. в общей структуре активного ...14.05.2024 «Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это ...14.05.2024 В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...29.01.2024 Доля квартир-студий на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла до 22,5%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Доля квартир-студий в структуре числа сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ...