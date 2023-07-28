Центробанк отменил суточные лимиты при переводах между своими счетами

УрБК, Москва, 28.07.2023. Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому граждане смогут переводить между ...26.07.2023 Госдума запретила брать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках
Государственная дума одобрила закон, по которому банкам запрещается брать комиссию, если гражданин переводит себе между ...26.07.2023 Госдума запретила брать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках
УрБК, Москва, 26.07.2023. Государственная дума одобрила закон, по которому банкам запрещается брать комиссию, если ...01.02.2021 Клиенты УБРиР перевели через систему быстрых платежей более 4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перевели через систему ...01.10.2019 Сбербанк обяжут подключиться к Системе быстрых платежей
УрБК, Москва, 01.10.2019. Банк России обяжет Сбербанк подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ...