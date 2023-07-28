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Вчера, 09:03

Центробанк отменил суточные лимиты при переводах между своими счетами

УрБК, Москва, 23.05.2024. Банк России сообщил, что запретил банкам устанавливать ограничения на суточные лимиты при бесплатных переводах граждан между разными банками на сумму до 30 млн руб. в месяц.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей, которые по закону можно переводить без комиссии», — отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

Это право было установлено законом и позволяет переводить деньги без комиссии через мобильные приложения, личные кабинеты или Систему быстрых платежей. Однако некоторые банки, включая Сбербанк, сообщили о суточном лимите в 2 млн руб. при онлайн переводах до 30 млн руб. в месяц. Такие лимиты ЦБ счел незаконными и потребовал отменить.
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