Совет Федерации одобрил закон об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках

Государственная дума одобрила закон, по которому банкам запрещается брать комиссию, если гражданин переводит себе между ...26.07.2023 Госдума запретила брать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках
УрБК, Москва, 26.07.2023. Государственная дума одобрила закон, по которому банкам запрещается брать комиссию, если ...10.01.2020 Средний размер комиссий в Системе быстрых платежей для физлиц составляет 30-35 рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Российские банки стали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона ...01.10.2019 Сбербанк обяжут подключиться к Системе быстрых платежей
УрБК, Москва, 01.10.2019. Банк России обяжет Сбербанк подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ...05.09.2019 ЦБ может запустить Систему быстрых платежей в странах ЕАЭС
УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на ...