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Вчера, 18:00

Госдума запретила брать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках

Государственная дума одобрила закон, по которому банкам запрещается брать комиссию, если гражданин переводит себе между счетами в разных банках менее 30 млн руб. в месяц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Также финансовым организациям нельзя ограничивать размер или количество подобных операций в пределах этого лимита. Комиссии допускаются только при переводах по номеру карты или лично в отделении банка. В Центробанке пояснили, что в таких случаях организация несет большие издержки, чем при отправке по номеру телефона или через систему быстрых платежей.

Вдобавок банки обязаны сообщать о правилах взимания или отсутствии комиссии на своем сайте, в приложении и местах оказания услуг.
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