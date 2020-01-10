Госдума запретила брать комиссию за переводы между своими счетами в разных банках

Государственная дума одобрила закон, по которому банкам запрещается брать комиссию, если гражданин переводит себе между счетами в разных банках менее 30 млн руб. в месяц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.



Также финансовым организациям нельзя ограничивать размер или количество подобных операций в пределах этого лимита. Комиссии допускаются только при переводах по номеру карты или лично в отделении банка. В Центробанке пояснили, что в таких случаях организация несет большие издержки, чем при отправке по номеру телефона или через систему быстрых платежей.



Вдобавок банки обязаны сообщать о правилах взимания или отсутствии комиссии на своем сайте, в приложении и местах оказания услуг.