В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре активного предложения на рынке новостроек занимает 13%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. м. в общей структуре активного предложения на первичном рынке занимает 13%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Помимо уральской столицы, более 10% от рынка такие объекты занимают в Санкт-Петербурге (25%), Ленинградской области (23%), Сочи (21%), Москве (16%), Севастополе (15%), Московской области (12%) и Новосибирске (12%).



При этом в Екатеринбурге доля небольших квартир в общем объеме предложения на рынке новостроек увеличилась во второй половине 2020 года — первой половине 2021 года, после чего снизилась до уровня 10-15% и сейчас практически не меняется.



Согласно исследованию, в столице Урала «квадрат» жилья в компактных лотах на 13% дороже, чем в целом по рынку. Самая большая разница в этих показателях зафиксирована в Ярославле (45%), Иркутске (40%), Томске (38%) и Тюмени (37%).