В Екатеринбурге доля квартир площадью до 28 кв. метров в структуре активного предложения на рынке новостроек занимает 13%

УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это ...14.05.2024 В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это ...08.05.2024 В Екатеринбурге доля многоэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет почти 60%
В Екатеринбурге самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья приходится на многоэтажные дома ...08.05.2024 В Челябинске доля среднеэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет 42%
УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинске самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья ...08.05.2024 В Екатеринбурге доля многоэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет почти 60%
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В Екатеринбурге самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья ...