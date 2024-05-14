В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 мая ...12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...27.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 424 человека
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 ...20.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 394 человека
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 ...06.02.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 397 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 января по ...