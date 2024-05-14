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Вчера, 16:20

В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 мая COVID-19 заразились 433 человека (6 по 12 мая — 340).

Умерло из-за коронавируса в указанный период шесть человек. Госпитализировали 105 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, с 6 по 12 мая было выявлено 10 тыс. 857 случаев, а с 13 по 19 мая — 11 тыс. 550.
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