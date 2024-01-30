В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 397 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 января по 4 февраля COVID-19 заразились 397 человек (с 22 по 28 января — 336 человек).



За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 72 человека. Кроме того, 505 свердловчан выздоровели, восемь умерло.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, за неделю с 22 по 28 января коронавирусом в России заразилось 24 тыс. 288 человек, а с 29 января по 4 февраля — 25 тыс. 751.