В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 336 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 22 по 28 января COVID-19 заразились 336 человек (с 15 по 21 января — 474 человека).



За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 57 человек. Кроме того, 294 свердловчанина выздоровели, семь умерло.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также уменьшилась. Так, за неделю с 15 по 21 января коронавирусом в России заразилось 26 тыс. человек, а с 22 по 28 января — 24 тыс. 288.