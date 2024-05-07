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Вчера, 17:42

В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 340 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 мая COVID-19 заразились 340 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших уменьшилось на пять человек.

Умерло из-за коронавируса в указанный период два человека. Госпитализировали 49 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 сократилась. Так, с 29 апреля по 5 мая было выявлено 10 тыс. 913, а с 6 по 12 мая — 10 тыс. 857.
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