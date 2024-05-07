В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 340 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 апреля по ...23.04.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 493 человека
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...05.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 февраля ...27.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 424 человека
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 ...