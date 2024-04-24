Аферисты по схеме «безопасный счет» стали обманывать российских военнослужащих

УрБК, Москва, 22.05.2024. Аферисты по схеме «безопасный счет» стали обманывать российских военнослужащих и их родственников, сообщает Telegram-канал Центробанка.



Так, согласно схеме, злоумышленники сообщают своим потенциальным жертвам, что в качестве дисциплинарного взыскания или нарушения при выполнении служебных обязанностей из их довольствия удержано 195 тыс. руб. — размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ.



«Для большей убедительности аферисты направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России, а чтобы деньги не списали, они, с обещанием вернуть средства, предлагают перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет», — говорится в сообщении регулятора.