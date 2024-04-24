Аферисты по схеме «безопасный счет» стали обманывать российских военнослужащих

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили местную жительницу, экономиста, оформить ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...30.11.2023 В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, ...13.10.2023 В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными
В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными в приемной ЦБ РФ. Об этом ...13.10.2023 В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными
УрБК, Москва, 13.10.2023. В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными ...