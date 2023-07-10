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Сегодня, 18:01

В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с обещанием вернуть деньги наличными в приемной ЦБ РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

«Появилась новая схема обмана, построенная на уловке о «специальном» счете в Центробанке. Только за сентябрь к нам обратилось несколько десятков человек, которые от нее пострадали. В некоторых случаях мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ЦБ схему аферистов описывают следующим образом: сначала они говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Чтобы спасти средства, по словам мошенников, их нужно перевести на «безопасный» счет в Банке России.

При этом, согласно новой легенде злоумышленников, сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников. А уже после всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Центробанка в Москве. Затем его предупреждают, что разглашение информации следствия якобы грозит уголовной ответственностью.

После этого аферисты записывают человека на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Затем потенциальной жертве приходит сообщение с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Центробанка. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод.
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