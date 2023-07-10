В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с возмещением денег наличными

УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут обходиться без данных карты — им ...07.04.2023 ЦБ РФ рассказал о новой схеме мошенничества с QR-кодом
УрБК, Москва, 07.04.2023. Мошенники в России стали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они могут ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...12.01.2022 Сотрудники МВД предупреждают о новом способе мошенничества с использованием голосовых роботов
УрБК, Москва, 12.01.2022. Сотрудники полиции выявили новый способ телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники ...