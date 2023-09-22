На границе с Казахстаном уральские таможенники изъяли 300 кг украинских конфет

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Уральские таможенники нашли на складе грузового терминала аэропорта Кольцово 25 шуб, не ...06.04.2022 Челябинские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза через Казахстан 400 кг украинских конфет Roshen
УрБК, Челябинск, 06.04.2022. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни задержали грузовой автомобиль, следовавший ...08.04.2021 Челябинские таможенники изъяли 946 шин без маркировки из Украины, Словакии и Китая
УрБК, Челябинск, 08.04.2021. Челябинские таможенники изъяли 946 автомобильных шин без маркировки, произведенных в ...18.06.2020 Таможенники изъяли на границе более 600 кг безакцизного табака из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Сотрудники Уральского таможенного управления задержали на российско-казахстанской ...14.01.2019 Кольцовские таможенники изъяли 16 коробок с поддельными украшениями Cartier
Кольцовские таможенники пресекли ввоз на территорию России партии поддельных ювелирных украшений известного мирового ...