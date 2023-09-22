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Вчера, 12:41

На границе с Казахстаном уральские таможенники изъяли 300 кг украинских конфет

УрБК, Челябинск, 22.05.2024. Сотрудники Уральского таможенного управления совместно с коллегами из пограничного УФСБ РФ по Челябинской области изъяли на границе с Казахстаном 500 упаковок конфет весом 300 кг, произведенных на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Ввоз в РФ товаров, в том числе кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина, запрещен постановлением правительства РФ № 1716-83. «По словам перевозчика, он не знал о стране происхождения товара, а также о том, что нарушает законодательство РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Контрабанду изъяли, перевозчику грозит до 300 тыс. руб. штрафа по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов на ввоз товаров в Российскую Федерацию».
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