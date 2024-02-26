На ММК в недрах месторождения Малый Куйбас добыта 100-миллионная тонна руды

На ЕВРАЗ КГОК добыта и переработана 2,5-миллиардная тонна железной руды ...07.02.2024 На ЕВРАЗ КГОК добыта и переработана 2,5-миллиардная тонна железной руды
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) со дня основания добыл и переработал ...26.02.2016 В карьере Михеевского ГОКа пройдена глубина в 100 метров
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2016. Михеевский горно-обогатительный комбинат (предприятие Русской медной компании) сообщил ...04.12.2009 ОАО «Гайский ГОК» (ООО «УГМК-Холдинг») получило проектную документацию на доработку подземным способом запасов месторождения «Летнее»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2009. ОАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса ООО «УГМК-Холдинг») получило ...27.07.2009 ООО «УГМК-Холдинг» заявило о намерении увеличить объемы добычи руды на Сафьяновском месторождении на 27%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2009. В 2010 году ООО «УГМК-Холдинг» планирует увеличить добычу руды на Сафьяновском ...