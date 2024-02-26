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На ММК в недрах месторождения Малый Куйбас добыта 100-миллионная тонна руды

УрБК, Магнитогорск, 22.05.2024. Цех Рудник горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на месторождении Малый Куйбас добыл 100 млн т железной руды. 50-миллионная тонна железной руды была добыта в апреле 1999 года, сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время добыча на месторождении, которая ежегодно превышает показатель в 2 млн т, ведется открытым способом.

Так, для получения доступа к дополнительным рудным залежам горняки постоянно реконструируют железорудный карьер, расширяя его борта и границы в ширину и глубину, которая сейчас превышает 250 м.

«Регулярно обновляется и технический арсенал комбината: буровые станки, горные экскаваторы, карьерные самосвалы. И сегодня рассматривается возможность добычи на Малом Куйбасе подземным способом со сверхглубоких горизонтов», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Помимо железной руды, на руднике добывают и строительный камень.
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