С помощью программы КРТ на Среднем Урале реализуется 19 строительных проектов

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки в Свердловской области реализуется с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). В рамках этих проектов планируется построить более 1 млн кв. м. жилья и социальной инфраструктуры, сообщает департамент информполитики региона.



«Главная идея закона о КРТ — улучшать жилищные условия граждан, расселять физически и морально устаревшие дома. Поэтому у нас в приоритете комплексное развитие территорий жилой застройки. Застройщики уже расселили 50 домов, более двух тысяч человек смогли переехать в новое жилье современного стандарта», — рассказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. Он напомнил, что регион стал пилотным по реализации закона о комплексном развитии территорий.



В 2023 году в Свердловской области было запущено 13 проектов КРТ жилой и нежилой застройки. В 2024 году запланирована реализация шести проектов развития территорий жилой застройки. Благодаря этим проектам расселят 55 тыс. кв. м. аварийного и ветхого жилья.