С помощью программы КРТ на Среднем Урале реализуется 19 строительных проектов

УрБК, Москва, 02.11.2023. В России за год порядка 2,2 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия при помощи ...16.03.2023 Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного ...23.09.2021 Свердловские власти утвердили порядок определения границ проектов КРТ
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Правительство Свердловской области утвердило порядок определения границ проектов ...09.03.2021 Комитет свердловского Заксобрания одобрил законопроект о комплексном развитии территорий
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Комитет по строительству и развитию инфраструктуры Заксобрания Свердловской области ...04.03.2021 В свердловское Заксобрание внесут законопроект о комплексном развитии территорий
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Руководство Свердловской области планирует внести на рассмотрение регионального ...