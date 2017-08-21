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Вчера, 17:42

Московская биржа предложила создать индекс активности инсайдеров

УрБК, Москва, 21.05.2024. Московская биржа предложила Банку России создать индикатор торговой активности инсайдеров, пишут «Ведомости», ссылаясь на управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса биржи Ирину Грекову.

«Речь идет о публичном раскрытии консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи. На своем примере торговая площадка планирует показать эффективность такого подхода и в дальнейшем по согласованию с ЦБ и заинтересованными эмитентами расширить эту практику», — пишет издание.

Индекс должен будет способствовать повышению прозрачности работы Московской биржи с рынком как эмитента, считает И. Грекова.
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