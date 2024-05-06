Количество дел о банкротствах в российских судах за год выросло на 40%

УрБК, Москва, 06.05.2024. В I квартале 2024 года количество россиян, подавших заявки на реструктуризацию кредитов, ...

В I квартале 2024 года в России было подано 756,8 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов

Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года

Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...