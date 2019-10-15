Новым председателем Верховного суда РФ назначена Ирина Подносова

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Президент РФ Владимир Путин 14 октября 2019 года освободил от обязанностей ...28.10.2016 Аркадий Чернецкий избран на руководящую должность в Совете Федерации
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2016. Совет Федерации РФ единогласно утвердил сенатора от Свердловской области Аркадия ...01.10.2014 Валентина Матвиенко переизбрана на пост главы Совфеда
Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации России. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Решение о ...02.12.2013 На должность заместителя председателя Свердловского областного суда назначена Елена Милюхина
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2013. Сегодня на должность заместителя председателя Свердловского областного суда вступила ...12.12.2012 Председателем Свердловского областного суда может стать Александр Дементьев
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2012. 11 декабря высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приняла ...