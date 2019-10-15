Новым председателем Верховного суда РФ назначена Ирина Подносова

УрБК, Москва, 17.04.2024. Совет Федерации в ходе пленарного заседания назначил на должность председателя Верховного ...15.10.2019 В квалификационной коллегии судей Свердловской области сменился представитель президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2019. Президент РФ Владимир Путин 14 октября 2019 года освободил от обязанностей ...01.10.2014 Валентина Матвиенко переизбрана на пост главы Совфеда
Валентина Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации России. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Решение о ...02.12.2013 На должность заместителя председателя Свердловского областного суда назначена Елена Милюхина
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2013. Сегодня на должность заместителя председателя Свердловского областного суда вступила ...12.12.2012 Председателем Свердловского областного суда может стать Александр Дементьев
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2012. 11 декабря высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приняла ...