Новым председателем Верховного суда РФ назначена Ирина Подносова

Совет Федерации в ходе пленарного заседания назначил на должность председателя Верховного суда РФ (ВС РФ) Ирину Подносову, занимавшую должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал верхней палаты российского парламента.



Кандидатура И. Подносовой была внесена президентов РФ Владимиром Путиным. Предыдущий председатель ВС Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года. 16 апреля 2024 года кандидатуру И. Подносовой рассмотрели и поддержали члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. 17 апреля она была утверждена в новой должности.



И. Подносова начала судейскую карьеру 34 года назад. Заместителем председателя ВС — председателем Судебной коллегии по экономическим спорам была назначена в 2020 году. Также занимает должность сопредседателя научно-консультативного Совета и является членом Президиума ВС. Имеет высший квалификационный статус судьи.