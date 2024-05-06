Количество дел о банкротствах в российских судах за год выросло на 40%

УрБК, Москва, 21.05.2024. Количество дел о банкротствах в арбитражных судах России в I квартале 2024 года увеличилось ...06.05.2024 В I квартале 2024 года в России было подано 756,8 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов
УрБК, Москва, 06.05.2024. В I квартале 2024 года количество россиян, подавших заявки на реструктуризацию кредитов, ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года ...15.04.2024 Количество внесудебных банкротств в России выросло в пять раз в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 15.04.2024. Количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через ...08.04.2015 В I квартале количество банкротств компаний выросло на 22%
За первые три месяца текущего года количество российских компаний, которые признаются банкротами, увеличилось на 22% по ...