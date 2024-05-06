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Вчера, 17:55

Количество дел о банкротствах в российских судах за год выросло на 40%

Количество дел о банкротствах в арбитражных судах России в I квартале 2024 года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя Верховного суда России Ирину Подносову.

«Количество дел, рассмотренных арбитражными судами в первом квартале этого года, осталось на уровне первого квартала предыдущего года. Арбитражными судами было рассмотрено 430 тыс. дел, в том числе 99 тыс. дел о банкротстве, что на 40% больше, чем в первом квартале прошлого года», — отметила И. Подносова.

Ранее сообщалось, что количество россиян, воспользовавшихся упрощенной процедурой внесудебного банкротства через МФЦ, в I квартале 2024 года выросло в пять раз относительно аналогичного периода 2023 года.
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