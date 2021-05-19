На должность Генпрокурора России предложена кандидатура Александра Гуцана

УрБК, Москва, 18.09.2025. Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас.



«Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации по представленной президентом Российской Федерации кандидатуре на должность генерального прокурора Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года», — написал Клишас.



Одновременно с этим в Совфед поступило представление президента для проведения консультаций о назначении Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. Сейчас И. Краснов занимает пост Генпрокурора России.

