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Вчера, 11:39

В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории для застройки в Академическом районе, сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет об участке в границах улиц Рябинина, Академика Ландау, Архитектора Белянкина и реки Патрушихи. К 2030 году здесь планируется построить новый квартал из пяти жилых домов.

«Для них в квартале возведут детский сад на 200 ребят и два наземных паркинга на почти 750 автомобилей. Общая площадь проектируемой территории составляет 7,3 гектара», — говорится в сообщении.
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