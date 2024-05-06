В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории для застройки в Академическом районе, сообщает пресс-служба администрации города.



Речь идет об участке в границах улиц Рябинина, Академика Ландау, Архитектора Белянкина и реки Патрушихи. К 2030 году здесь планируется построить новый квартал из пяти жилых домов.



«Для них в квартале возведут детский сад на 200 ребят и два наземных паркинга на почти 750 автомобилей. Общая площадь проектируемой территории составляет 7,3 гектара», — говорится в сообщении.