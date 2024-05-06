В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Екатеринбурге в ближайшие годы будет построено еще три детских образовательных ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...29.01.2024 Екатеринбургские власти утвердили планировку нового жилого квартала в районе Сибирского тракта
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...