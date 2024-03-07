В Екатеринбурге построят три детских образовательных учреждения на 2 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...28.02.2024 В Екатеринбурге в Завокзальном микрорайоне построят два детсада и школу на 1 тыс. 125 мест
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова до 2035 года в границах улиц Тагильской ...22.02.2024 В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...08.09.2015 На Эльмаше появится детский сад на 275 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. Администрация Екатеринбурга получила положительное заключение государственной ...