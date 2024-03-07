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В Екатеринбурге построят три детских образовательных учреждения на 2 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. В Екатеринбурге в ближайшие годы будет построено еще три детских образовательных учреждения на 2 тыс. 050 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, утверждена планировка территории кварталов № 28 и №31.1 Академического района в границах улиц Рябинина — Академика Ландау — Архитектора Белянкина — русла реки Патрушихи. Общая площадь пространства составит более 7 га, где на 3 га расположатся жилищный комплекс с наземным паркингом и детский сад на 200 мест.

В Чкаловском районе на 43 га проектируемой территории на северо-востоке в границах автодорога Екатеринбург — аэропорт Кольцово, на юге — улица Химмашевская (проектируемая), на западе — улица Славянская (проектируемая) будет построен жилой комплекс. Здесь же появятся школа на 1,5 тыс. мест и дошкольное учреждение на 350 мест.
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