Выставка «Иннопром» в Екатеринбурге впервые займет четыре павильона МВЦ

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...29.03.2024 Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет с 8 по 11 июля. ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...08.07.2019 В Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2019»
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2019. В Екатеринбурге открылась десятая международная промышленная выставка «Иннопром», ...