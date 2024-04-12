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Вчера, 12:00

Выставка «Иннопром» в Екатеринбурге впервые займет четыре павильона МВЦ

Промышленная выставка «Иннопром-2024», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, впервые займет все четыре выставочных павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом в ходе заседания оргкомитета под председательством первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова заявила директор выставки Юлия Лопарева.

Она уточнила, что сейчас выставочные павильоны заполнены более чем на 90%.

«В первом павильоне представлены стенды компаний-лидеров в таких отраслях, как машиностроение, технологии для энергетики, финансовый сектор для промышленности», — цитирует Ю. Лопареву департамент информполитики региона.

Она отметила, что во втором павильоне центром притяжения станет стенд Минпромторга РФ. Также здесь будут представлены предприятия из таких сегментов, как металлообработка, промышленные IT, индустриальная автоматизация, новые материалы и других.

В третьем павильоне ключевым станет стенд Свердловской области.

Четвертый павильон отдан под экспозицию Объединенных Арабских Эмиратов, делегацию которых возглавит министр промышленности и передовых технологий специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В этом павильоне также будут размещены национальные коллективные экспозиции Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Алексей Шмыков отметил, что выставка пользуется интересом не только у российских промышленных предприятий, но и у зарубежных.

«В этом году у нас новый и серьезный страна-партнер — Объединенные Арабские Эмираты. Правительство Свердловской области и международный выставочный оператор Business Event продолжают линию по созданию новых форматов на выставке», — заявил А. Шмыков.
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