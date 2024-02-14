В России отмечают снижение параллельного импорта легковых автомобилей

УрБК, Москва, 14.02.2024. Дефицит легковых автомобилей, который наблюдался на российском авторынке в 2022 году, уже ...29.01.2024 В Россию по параллельному импорту в 2023 году ввезли более 60 тыс. автомобилей
УрБК, Москва, 29.01.2024. В 2023 году в Россию по параллельному импорту было ввезено более 60 тыс. легковых ...15.01.2015 АЕБ ожидает снижения продаж автомобилей в России на четверть
УрБК, Москва, 15.01.2015. В России в 2015 году ожидается падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих ...15.05.2013 Продажи легковых автомобилей в России в I кв. сократились на 2%
УрБК, Москва, 15.05.2013. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе — апреле 2013 года ...08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей
В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...