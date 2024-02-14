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Вчера, 10:38

В России отмечают снижение параллельного импорта легковых автомобилей

УрБК, Москва, 21.05.2024. В России в последние месяцы отмечают снижение параллельного импорта легковых автомобилей. Об этом говорится в совместном исследовании компании «Автомаркетолог» и банка «Открытие».

«В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту», — отмечают аналитики.

Добавим, что в марте текущего года доля таких автомобилей на внутреннем рынке составляла 15%, в феврале — 16%, пишет «Прайм».
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