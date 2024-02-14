В России отмечают снижение параллельного импорта легковых автомобилей

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АЕБ ожидает снижения продаж автомобилей в России на четверть

УрБК, Москва, 15.01.2015. В России в 2015 году ожидается падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих ...

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