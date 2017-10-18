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Продажи подержанных машин в РФ с начала года сократились на 6,3%

УрБК, Москва, 27.09.2024. В России продажи подержанных машин с начала года сократились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,2 млн штук. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог»,

На вторичном рынке автомобилей популярны российские, японские и немецкие бренды. Но если продажи первых за восемь месяцев выросли на 2% (до 1,16 млн ед.), а их доля достигла 28%, то спрос на «японцев» и «немцев» за год снизился на 13 и 11% соответственно (до 1,08 млн и 556 тыс. ед.).

Среди отечественных брендов на рынке авто с пробегом лидирует Lada. Было перепродано 1,02 млн экземпляров против 1 млн годом ранее. Среди представителей японского автопрома лидирует Toyota (продажи сократились с 495,4 тыс. до 421,7 тыс. авто), немецких — Volkswagen (спад перепродаж к прошлому году наблюдался с 196 тыс. до 180,4 тыс.).

«Укрепление российских брендов на рынке авто с пробегом — это предсказуемый тренд, связанный в том числе с их обширным парком в нашей стране. Снижение показателей перепродаж можно объяснить и заметным ростом среднего срока владения автомобилем. По нашим оценкам, он сейчас составляет пять–шесть лет», — подчеркнула исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.
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