Продажи подержанных машин в РФ с начала года сократились на 6,3%

В сентябре 2017 года на российском рынке автомобилей с пробегом было продано 33 тыс. 342 ед. легких коммерческих ...

Объем продаж легковых коммерческих автомобилей с пробегом в России в сентябре снизился на 1,7%

УрБК, Москва, 18.10.2017. В сентябре 2017 года на российском рынке автомобилей с пробегом было продано 33 тыс. 342 ед. ...

Объем продаж легковых коммерческих автомобилей с пробегом в России в сентябре снизился на 1,7%

УрБК, Москва. 04.08.2017. На 2% в июне 2017 года выросли продажи на рынке легковых автомобилей с пробегом. Об этом ...

По итогам июня 2017 года продажи подержанных автомобилей выросли на 2%

В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%. Об этом сообщает ...

В УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

За пять месяцев 2017 года в УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

УрБК, Москва, 03.07.2017. В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился ...