На перегоне Ивдель 2 — Полуночное с рельсов сошли пять вагонов

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. На Свердловской железной дороге между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский ...01.06.2022 В Свердловской области произошел сход с рельсов семи вагонов с щебнем
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. На станции Полуночное Свердловской железной дороги на однопутном неэлектрифицированном ...07.08.2019 На перегоне Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги сошли с рельсов пять грузовых вагонов
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. На перегоне Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги сошли с рельсов пять грузовых ...01.11.2018 Пять вагонов с бокситами сошли с рельсов в Каменске-Уральском
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. На станции Каменск-Уральский сегодня утром сошли с рельсов пять вагонов грузового ...26.07.2010 Электровоз и пять вагонов сошли с рельсов на перегоне Кузьма-Бородулино Свердловской железной дороги
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2010, На перегоне Кузьма-Бородулино Свердловской железной дороги электровоз и пять вагонов ...