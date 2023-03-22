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Вчера, 09:41

На перегоне Ивдель 2 — Полуночное с рельсов сошли пять вагонов

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. На перегоне Ивдель 2 — Полуночное в Свердловской области с рельсов сошли пять порожних вагонов без опрокидывания, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы. На место схода выехал восстановительный поезд», — говорится в сообщении.

Также место происшествия посетил транспортный прокурор. Кроме того, ведомство организовало надзорные мероприятия с целью проверки соблюдения всех требований о безопасности эксплуатации транспорта.
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