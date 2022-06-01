В Екатеринбурге сошли с рельс 15 грузовых вагонов с известняком

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. На Свердловской железной дороге между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский произошел сход 15 вагонов грузового поезда, который вез известняк. На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.
Фото из официального Telegram-канала Уральской транспортной прокуратуры
Опрокидывания вагонов не произошло. Движение поездов не останавливалось. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокурор проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Для устранения последствий схода направлен восстановительный поезд со станции», — прокомментировали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
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