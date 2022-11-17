Уральская транспортная прокуратура выявила причины схода трех вагонов на станции в Алапаевске

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Уральская транспортная прокуратура выяснила причины схода трех полувагонов на седьмом пути железнодорожной станции в районе Алапаевска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Во время проверки выяснилось, что 1 августа при роспуске вагонов три полувагона сошли с железнодорожных путей. Они везли мелкий коксовый уголь. Крушение произошло на седьмом пути станции в Алапаевске. Оно произошло из-за того, что рабочие не смогли своевременно заменить поврежденные шпалы.



В отношении начальника Егоршинской дистанции и ее сотрудников возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».