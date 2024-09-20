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Транспортная прокуратура установила причины задержки пригородных поездов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Уральская транспортная прокуратура установила причины задержек пригородных поездов в декабре 2024 года и январе 2025 года в Свердловском транспортном районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура выяснила, что поезда задержали из-за ненадлежащего технического обслуживания и текущего ремонта железнодорожного подвижного состава.

Начальнику Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава было внесено представление об устранении нарушений. В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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