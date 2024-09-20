Транспортная прокуратура установила причины задержки пригородных поездов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Уральская транспортная прокуратура выяснила причины схода трех полувагонов на седьмом ...23.07.2024 Прокуратура начала проверку по факту задержки движения почтово-багажных поездов на станции Екатеринбург-Пассажирский
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о массовой задержке поездов и о нарушении прав ...23.07.2024 Прокуратура начала проверку по факту задержки движения почтово-багажных поездов на станции Екатеринбург-Пассажирский
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о массовой задержке ...13.02.2014 На станции Шипелово в Белоярском ГО выявлены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2014. Свердловской транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о ...16.11.2012 Должностные лица филиала ОАО «РЖД» привлечены к ответственности за нарушение безопасности движения поездов
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2012. Курганской транспортной прокуратурой выявлены нарушения безопасности движения ...