Свердловская прокуратура установила виновников схода вагонов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Свердловская транспортная прокуратура подвела итоги проверки по факту схода семи вагонов при проведении маневровых работ на станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги. Происшествие случилось 6 августа 2025 года, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Причиной схода послужила неисправность железнодорожного пути, которая не была своевременно выявлена работниками железной дороги.



По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования), назначено наказание в виде штрафа. Железнодорожный путь приведен в нормальное состояние.