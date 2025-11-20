ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202509:06

Десять поездов задержаны из-за пожара на перегоне в Свердловской области

Фото пресс-службы МЧС

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. Три пассажирских поезда изменили маршрут, еще десять составов задержаны из-за пожара на перегоне Шамары – Кордон в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Речь идет о составах № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург и № 69 Чита — Москва.

Отменен поезд № 802 «Финист», который должен был отправиться из Перми в Екатеринбург. Пассажиры пересажены на поезд № 2 Москва — Владивосток. В обход направлены составы № 146 Санкт-Петербург — Челябинск; № 10 Москва — Владивосток; № 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Денис Паслер, пожарные ликвидировали пожар на перегоне Шамары — Кордон, где горели цистерны. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Группировка сил была увеличена до 91 человека и 24 единиц техники. По информации Уральской транспортной прокуратуры, внутри загоревшихся вагонов находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей — Лужская.

