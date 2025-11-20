Выросло число поездов, задержанных из-за возгорания цистерн в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. С 10 до 14 выросло число задержанных пассажирских поездов, расписание которых сбилось из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

В числе задержанных составов: № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 109 Новый Уренгой — Москва, № 85 Серов — Москва, № 1 Владивосток — Москва.

Эти поезда следуют через станции Чусовская и Нижний Тагил, после чего направляются на основной маршрут через Екатеринбург и Пермь. Четыре поезда, задержанные более чем на 8 часов, уже вышли на основной маршрут:

№ 9 Владивосток — Москва, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. Поездные бригады оказывают пассажирам всестороннюю помощь. В вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, получают питание.

Вечером на перегоне Шамары — Кордон произошло возгорание цистерн. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. К утру 20 ноября группировка сил была увеличена до 91 человека и 24 единиц техники. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в горящих вагонах находился газовый конденсат. Поезд следовал из Лембея в Лужскую.