20 ноября 202515:19

Около 400 человек восстанавливают перегон в Свердловской области после сильного пожара

Фото предоставлено пресс-службой СвЖД

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. Для восстановления инфраструктуры на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги (СвЖД), поврежденной пожаром, были направлены около 400 специалистов, сообщили в пресс-службе компании. На месте также задействованы три восстановительных поезда, автотракторная и специализированная техника для ремонта пути.

«В настоящее время шесть вагонов-цистерн убраны за габарит пути, произведен демонтаж поврежденной и ведется укладка новой рельсошпальной решетки. Экологической угрозы нет»,— сказано в сообщении.

Из-за инцидента на границе Пермского края и Свердловской области 14 пассажирских поездов задерживаются в пути. Они следуют через станции Чусовская и Нижний Тагил, минуя поврежденный участок, и выходят на основной маршрут через Екатеринбург и Пермь. Четыре состава уже отправились на основной маршрут с большой задержкой, а один поезд был отменен.

Напомним, что 19 ноября на участке Пермь — Кузино, где проходит двухпутная электрифицированная железная дорога, произошло возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом, принадлежавших грузовому поезду Лембей — Лужская. Пожарная площадь составила 1 тыс. кв. м, были повреждены 400 м контактной сети и железнодорожного пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

