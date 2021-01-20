Свердловское правительство разработало законопроект о занятости населения

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По состоянию на вторую неделю ноября 2020 года уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности ...

В Свердловской области между предприятиями распределены квоты для инвалидов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2013. Правительство Свердловской области в ходе заседания утвердило порядок выполнения квоты ...

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УрБК, Екатеринбург, 07.12.2010. Согласно информации, озвученной директором Департамента государственной службы ...

В деятельности ЗАО «Мегамарт» обнаружено нарушение законодательства о занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2010. Прокуратура Свердловской области при проверке соблюдения законодательства о занятости ...

В 2010 году Правительство РФ продолжит реализацию программ содействия занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2009. В 2010 году Правительство РФ продолжит реализацию программ содействия занятости ...