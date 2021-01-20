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Вчера, 13:18

Свердловское правительство разработало законопроект о занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Правительство Свердловской области внесло в Законодательное собрание региона законопроект «О занятости населения в Свердловской области». Информация об этом размещена на сайте областного парламента.

В документе, в частности, определены порядок участия органов местного самоуправления в содействии занятости населения и перечень востребованных на рынке труда в Свердловской области профессий.

Также в нем установлены квоты на трудоустройство инвалидов в размере 2% для предприятий со штатом 36-100 сотрудников и 3% для компаний со штатом от 100 человек.
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