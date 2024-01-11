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Вчера, 11:59

Доля российских вин на внутреннем рынке выросла до 50-60%

УрБК, Москва, 20.05.2024. Доля российских вин на внутреннем рынке заметно выросла. Об этом заявил председатель Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев, пишет «Прайм».

По его словам, доля в сегменте тихих вин увеличилась до 50%, игристых — до 60%.

При этом доля винодельческой «большой тройки» (Франции, Италии, Испании) на внутреннем рынке постепенно сокращается.

«Думаю, будет меняться процент присутствия на российском рынке импортных вин. Итальянцы, допустим, сегодня занимают на нем около 20% — было 30%, французы — уже лишь около 10%. Порядка 17-18% импорта в России занимают вина из Грузии», — подытожил В. Меркушев.
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