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Вчера, 10:24

Услуги сотовой связи в России в апреле подорожали на 8,5%

УрБК, Москва, 20.05.2024. Услуги сотовой связи в России в апреле подорожали на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в материалах Росстата.

Плата за мобильную связь за месяц выросла больше, чем за любые другие услуги.

Глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков считает рост тарифов на 8,5-9% органичным и невысоким. Как отмечает эксперт, стоимость услуг связи в России одна из самых низких во всем мире, пишет ТАСС.
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