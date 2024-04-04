Услуги сотовой связи в России в апреле подорожали на 8,5%

УрБК, Москва, 04.04.2024. Услуги зарубежного туризма в РФ в феврале 2024 года подорожали на 21,9% по сравнению с тем же ...

Услуги зарубежного туризма в России в феврале подорожали почти на 22%

Услуги проводной связи в РФ в ближайшее время могут подорожать на 10-15% и более. Об этом рассказали 86% участников ...

Телекоммуникационные услуги в РФ в ближайшее время могут подорожать на 10-15%

УрБК, Москва, 14.04.2020. Услуги проводной связи в РФ в ближайшее время могут подорожать на 10-15% и более. Об этом ...

Услуги проводной связи в РФ в ближайшее время могут подорожать на 10-15%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2009. Чистая прибыль ОАО «Уралсвязьинформ» за I полугодие 2009 года по МСФО уменьшилась на 2% ...

ОАО «Уралсвязьинформ» заявило о снижении доходов от предоставления услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи

В 2008 году в Свердловской области цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возросли на 20,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2009. В Свердловской области за 2008 год на 20,7% возросли цены и тарифы на платные услуги, ...