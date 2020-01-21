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«МегаФон»: жители еще 18 регионов России смогут сократить затраты на мобильную связь и проводной интернет до 45%

УрБК, Москва, 16.10.2024. В России жители еще 18 регионов смогут сократить суммарные затраты на мобильную связь и проводной интернет до 45%. Это стало возможным благодаря партнерству «МегаФона» и «Ростелекома». В рамках FVNO-модели компании разработали новую комплексную услугу, включающую домашний интернет, телевидение и сотовую связь, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

«МегаФон»: жители еще 18 регионов России смогут сократить затраты на мобильную связь и проводной интернет до 45%
Фото: Дина Павленко

Так, настоящие и новые клиенты «МегаФона» из Дальневосточного, Сибирского и Приволжского федеральных округов смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ.

Кроме того, пакетное приобретение позволит существенно упростить управление расходами — все услуги (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

Директор департамента по продуктам B2C «МегаФона» Андрей Егоров рассказал, что решение включает в себя не только расширение проекта, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых «МегаФон» совместно с «Ростелекомом» выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через колл-центр, в личном кабинете и так далее).

«Первый проект по FVNO-модели был запущен «МегаФоном» в 2020 году в Астрахани. В настоящее время компания предлагает конвергентные тарифы на основе своей сети широкополосного доступа в 17 регионах. Также компания активно сотрудничает с другими операторами рынка. Учитывая дополнительные субъекты РФ, где реализован совместный проект с «Ростелекомом», мы значительно увеличил свое присутствие на рынке домашнего интернета, охватив 54 региона», — сказал А. Егоров.

Он также отметил, что основная задача «МегаФона» — сделать доступной услугу домашнего интернета для клиентов по всей стране, и партнерство с «Ростелекомом», обладающим наиболее развитой инфраструктурой среди всех федеральных интернет-провайдеров, позволяет рассчитывать на успешную реализацию проекта.

В свою очередь, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко сообщил, что компания ведет масштабное строительство оптических сетей доступа по всей стране — как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах, охватывая новостройки, вторичное жилье и частный сектор.

«Наша компания последовательно повышает емкость, доступность и качество интернет-сети. Проект с «МегаФоном» в рамках модели FVNO позволит нам эффективнее задействовать наши ресурсы, а партнерам — сформировать наиболее выгодные пакетные предложения для абонентов», — подчеркнул А. Демяненко.
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