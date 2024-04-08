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Вчера, 09:22

Курс доллара США на Мосбирже вырос до 91,12 руб., евро — до 99,17 руб.

УрБК, Москва, 20.05.2024. По состоянию на 7.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,12 руб., евро — 99,17 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 17 апреля курс американской валюты составлял 90,95 руб., европейской — 98,74 руб.
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