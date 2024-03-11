Курс доллара США на Мосбирже вырос до 90,79 рубля, евро — до 99,3 рубля

УрБК, Москва, 16.08.2023. По состоянию на 7.53 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 96,64 руб., евро — ...14.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 99,81 рубля, евро — до 108,99 рубля
УрБК, Москва, 14.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...29.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 77,12 руб., евро — до 83,39 руб.
УрБК, Москва, 29.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...22.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 76,90 руб., евро — до 82,87 руб.
УрБК, Москва, 22.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...