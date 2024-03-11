Курс доллара США на Мосбирже вырос до 90,79 рубля, евро — до 99,3 рубля

УрБК, Москва, 11.03.2024. По состоянию на 9.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 90,79 руб., евро — 99,3 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 7 марта курс американской валюты составлял 90,6 руб., европейской — 98,92 руб.

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