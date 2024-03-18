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Вчера, 09:20

Курс доллара США на Мосбирже вырос до 92,58 руб., евро — до 100,23 руб.

УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 7.12 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,58 руб., евро — 100,23 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 5 апреля курс американской валюты составлял 92,50 руб., европейской — 100,16 руб.
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