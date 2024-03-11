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Вчера, 09:23

Курс доллара США на Мосбирже составляет 92,94 руб., евро — 100,99 руб.

УрБК, Москва, 18.03.2024. По состоянию на 7.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 92,94 руб., евро — 100,99 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 15 марта курс американской валюты составлял 92,90 руб., европейской — 101,22 руб.
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