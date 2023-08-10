Курс доллара США на Московской бирже составляет 93,46 руб., евро — 101,72 руб.

УрБК, Москва, 10.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...04.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 94,87 руб., евро — 103,63 руб.
УрБК, Москва, 04.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...02.08.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 92,32 руб., евро — 101,46 руб.
УрБК, Москва, 02.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...07.07.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.
УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...07.03.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.
УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...