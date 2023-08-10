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Курс доллара США на Московской бирже составляет 93,46 руб., евро — 101,72 руб.

УрБК, Москва, 18.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 93,46 руб., европейской — 101,72 руб.

На момент закрытия торгов 17 августа курс доллара США составлял 93,77 руб., евро — 101,66 руб.
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