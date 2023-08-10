Курс доллара США на Московской бирже составляет 93,46 руб., евро — 101,72 руб.

УрБК, Москва, 18.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 93,46 руб., европейской — 101,72 руб. На момент закрытия торгов 17 августа курс доллара США составлял 93,77 руб., евро — 101,66 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 96,91 руб., евро — вырос до 106,72 руб.

УрБК, Москва, 10.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 94,87 руб., евро — 103,63 руб.

УрБК, Москва, 04.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 92,32 руб., евро — 101,46 руб.

УрБК, Москва, 02.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,89 руб., евро — вырос до 100,03 руб.

УрБК, Москва, 07.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...