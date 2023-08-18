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Курс доллара США на Московской бирже составляет 94,38 руб., евро — 102,43 руб.

УрБК, Москва, 24.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 11.00 мск курс американской валюты составляет 94,38 руб., европейской — 102,43 руб.

На момент закрытия торгов 23 августа курс доллара США составлял 94,26 руб., евро — 102,51 руб.
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