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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,36 руб., евро вырос до 102,75 руб.

УрБК, Москва, 17.10.2023. Курс доллара США начал снижаться в ходе торгов на Московской бирже, а евро — расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 97,36 руб., европейской — 102,75 руб.

На момент закрытия торгов 16 октября курс доллара США составлял 97,39 руб., евро — 102,5 руб.
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