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Вчера, 13:02

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,14 руб., евро — до 102,12 руб.

УрБК, Москва, 20.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.57 мск курс американской валюты составляет 91,14 руб., европейской — 102,12 руб.

На момент закрытия торгов 19 июля курс доллара США составлял 91,39 руб., евро — 102,59 руб.
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