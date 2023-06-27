Курс доллара США на Московской бирже снизился до 91,14 руб., евро — до 102,12 руб.

УрБК, Москва, 20.07.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.57 мск курс американской валюты составляет 91,14 руб., европейской — 102,12 руб. На момент закрытия торгов 19 июля курс доллара США составлял 91,39 руб., евро — 102,59 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 84,81 руб., евро — до 92,79 руб.

УрБК, Москва, 27.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 80,86 руб., евро — до 86,28 руб.

УрБК, Москва, 31.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 79,99 руб., евро — до 86,32 руб.

УрБК, Москва, 22.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,49 руб., евро — до 82,64 руб.

УрБК, Москва, 11.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 77,21 руб., евро — до 85,24 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...