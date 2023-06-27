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Курс доллара США на Московской бирже составляет 93,75 руб., евро — 102,46 руб.

УрБК, Москва, 03.08.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 93,75 руб., европейской — 102,46 руб.

На момент закрытия торгов 2 августа курс доллара США составлял 94,16 руб., евро — 103 руб.
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