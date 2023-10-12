Курс доллара США на Московской бирже снизился до 97,52 руб., евро — до 103,16 руб.

УрБК, Москва, 18.10.2023. Курсы доллара США и евро начали снижаться в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 11.20 мск курс американской валюты составляет 97,52 руб., европейской — 103,16 руб. На момент закрытия торгов 17 октября курс доллара США составлял 97,7 руб., евро — 103,5 руб.

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