Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,19 руб., евро — до 103,79 руб.

УрБК, Москва, 02.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 98,19 руб., европейской — 103,79 руб. На момент закрытия торгов 29 сентября курс доллара США составлял 97,97 руб., евро — 103,35 руб.

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